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15:02

Невзоров, Латынина, Ходорковский, Ройзман объединились в "Союз независимых публицистов"

фото ЗакС политика Невзоров, Латынина, Ходорковский, Ройзман объединились в "Союз независимых публицистов"

Мэтры отечественной журналистики и именитые общественные деятели решили объединиться в "Союз независимых публицистов". На данный момент в него входят Александр Невзоров, Юлия Латынина, Михаил Ходорковский, Евгений Ройзман, однако они выражают надежду, что к их коалиции примкнут и другие небезразличные граждане.

Сейчас Союз существует в медиапространстве в виде одноименного Telegram-канала. На его просторах опубликован манифест участников объединения. В нем говорится, что на сегодняшний день, "когда репрессии и цензура стали нашей реальностью", необходимость сплачиваться назрела как никогда. Обосновано это в первую очередь тем, что они, как "мастодонты" журналистики, могут использовать весь накопленный багаж знаний для помощи юным борцам с режимом, которые в силу своей неопытности часто теряются перед лицом государства.

"Нас мало, мы очень разные, но каждый из нас обладает несокрушимым оружием - словом. Вместе - мы легион. И наш «святой Грааль» - свобода. Сейчас, мы - «старая гвардия» - берем на себя труд и обязательство освободить  свободу слова из конституционных застенков,  восстановить в правах и вернуть  на свое законное место -  в российское общество", - декламируют участники Союза.

Члены "альянса" надеятся, что в ближайшее время к ним присоединятся блогер "СталинГулаг", политолог Валерий Соловей, Станислав Белковский и "другие выдающиеся персоны".

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16:40    
16:25, 16:26 - один русофобствующий ненавистник России и антироссийская МРАЗЬ.

16:26    
Вся антироссийская МРАЗЬ собирается до кучи!

16:25    
Лучше подойдёт "Союз русофобствующих ненавистников России"!

15:58    
Ну... а с другой стороны... вот, и СПЧ Фадеев возглавил.

Страница 1-ая (всего: 1)
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