Вишневский внес поправки к "закону Ходоска-Четырбока" о запрете подросткам посещать квесты

Петербургский парламентарий Борис Вишневский внес свои - более конкретизирующие - поправки к принятому в первом чтении проекту закона, согласно которому подросткам до 14 лет воспрещается посещать любые квеструмы.

Авторами инициативы, напомним, выступили коллеги "яблочника" по ЗакСу, единороссы Александр Ходосок и Денис Четырбок.

Вишневский полагает, что ввести полный запрет на посещение комнат для интеллектуальных игр могли предложить только люди, никогда их не посещавшие. В связи с этим он предлагает следующие коррективы:

"Первое. Если что и не допускать – так это участие в квестах детей до 12 лет без сопровождения взрослых.

Второе. Необходимо, чтобы организаторы квестов указывали при оказании соответствующих услуг возрастные ограничения.

Третье. Организаторы обязаны не допускать к участию в квестах подростков с нарушением этих возрастных ограничений".

Добавим, год назад Четырбок уже пытался запретить квеструмы, однако инициатива на рассмотрение ЗакСа так и не попала.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.