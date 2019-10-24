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15:55

Госдума сняла неприкосновенность с депутата Герасименко в связи с делом о ДТП

фото ЗакС политика Госдума сняла неприкосновенность с депутата Герасименко в связи с делом о ДТП

Госдума одобрила снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко в связи с возбуждением в отношении него административного дела, передает РИА «Новости».

В отношении Герасименко возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего). Глава комиссии по контролю за доходами депутатов Отари Аршба сообщал, что Герасименко попал в ДТП с участием мотоцикла.

«Мотоциклист в него въехал, наш коллега при этом вел себя исключительно порядочно: бросил машину, вышел, помог доехать до Первой градской больницы, потом интересовался его здоровьем и навещал», - заявил Аршба.

Дело будет направлено в суд. Герасименко грозит штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение прав на 1,5 -2 года.

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