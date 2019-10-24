Горизбирком предложил отказаться от создания ИКМО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия инициировала внесение изменений в федеральное законодательство, предложив отказаться от создания муниципальных комиссий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Изменения дают возможность субъектам России передать полномочия избирательных комиссий муниципальных образований территориальным избиркомам. Также предложения позволяют субъектам страны отказаться от формирования ИКМО.

По словам члена ГИК Олега Зацепы, предложения направлены в Центральную избирательную комиссию. Член ЦИК Евгений Шевченко отметил, что центральный избирком поддерживает инициативу.

Это предложение ГИК сформулировал после анализа прошедших осенью 2019 года муниципальных выборов. Также ГИК намерен продолжить анализ прошедшей кампании с включением итогов судов, которые проходят в данный момент. Итоги этой работы планируется подвести до 31 декабря.

София Саттарова