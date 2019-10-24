В Смольном объявили о завершении строительства ЖК "Ижора парк"

Госстройнадзор выдал заключение о соответствии дома жилого комплекса «Ижора парк» 4-й очереди, сообщили в Смольном. Таким образом, строительство проблемного комплекса объявлено завершенным.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2019 года. Получить свои квартиры должны 656 семей.

Сдать ЖК «Ижора парк» застройщик – ООО «Норманн-Юг» - должен был еще в 2016 году, стройка началась в 2013-м. Однако застройщик с задачей не справился, срок был пропущен, а в декабре 2018 года стройка была остановлена вовсе.

Весной 2019 года объект перешел к компании E3 Group. Однако, по словам дольщиков, E3 Group не может заплатить подрядчикам из-за того, что глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов отказывается подписываться под платежами подрядчикам. Дольщики объявляли голодовку, добиваясь выплат аванса подрядчика.