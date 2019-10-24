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17:53

Госдума поддержала увеличение МРОТ на 850 рублей

фото ЗакС политика Госдума поддержала увеличение МРОТ на 850 рублей

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей, таким образом сравнявшись с величиной прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей: его рост должен составить 850 рублей или 7,5%.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что увеличение МРОТ должно способствовать повышению зарплаты около 3,2 млн работников. Из бюджета России и регионов на эту цель планируется выделить 20,9 млрд рублей.

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19:02    
Много раз здесь писал, что власть понемножку увеличивает зарплаты, пенсии, пособия, а вот теперь и МРОТ! Глубинный российский народ всё это видит и одобряет!

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