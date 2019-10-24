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17:58

В Москве магазин отказался продавать новый выпуск "Дилетанта" из-за Сталина в образе невесты на обложке

фото ЗакС политика В Москве магазин отказался продавать новый выпуск "Дилетанта" из-за Сталина в образе невесты на обложке

Московский магазин "Молодая гвардия" отказался выкладывать на свои прилавки последний номер журнала "Дилетант" из-за "возмутительной" обложки, на которой изображена карикатура на Иосифа Сталина, облаченного в подвенечное платье, и Адольфа Гитлера. Об инциденте рассказал у себя в Twitter главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее Znak.com уточнил, что руководство магазина смутил не столько образ советского вождя, сколько присутствие свастики на рукаве Гитлера, что может быть расценено надзорными органами как пропаганда нацистской символики.

Последний номер "Дилетанта" посвящен истории подписания пакта Молотова-Риббентропа. Для обложки использовали карикатуру 1939 года под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?". Она увидела свет вскоре после заключения между СССР и Третьим Рейхом договора о взаимном ненападении, ставшего впоследствии подспорьем для множества исторических трактовок.

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21:39    
сухорукий параноик, сталин - пособник гитлера - до самого нападения, обеспечивал гитлера стратегическими запасами, совместно с гитлером начал 2-ю мировую войну и вместе с гилером участвовал в парадах... сумасшедший, уничтоживший десятки миллионов граждан ссср и отбросивший ссср на десятки лет назад... все его "успехи" - выдумка и пиар-пропаганда сумасшедших сталинистов... все технологии ворованы или копированы, а, "успехи" - результат расстрелов и рабского труда... 2-ю мировую выиграла америка и европа, россия без помощи америки вообще ничего бы не добилась... запад сделал экономический рывок без растрелов своих граждан и без концлагерей... обложка "дилетанта" - меткое попадание... все символы сталинизма надо снести...

19:49    
18:59. Ещё бы любитель скрещивать идеологию фашизма и сталинизма не разливался "соловьём" в пользу преступного союза нацистов и сталинистов в 1939 году. Джугашвили ("Сталин") не только поддержал Гитлера в непростой момент его захватов в Европе и войны с Англией, но и сделал ему подарок, выдав немецких коммунистов. Вначале фюрер даже щедро предложил выпустить в СССР коммунистического вождя Тельмана. Сталин "деликатно" отказался: ну что вы, что вы, стоит ли утруждаться. В качестве дополнительной любезности Сталин предложил выдать Берлину политэмигрантов из Германии  и Австрии – своих товарищей-коммунистов, которым повезло вовремя унести ноги и не попасть в фашистские концлагеря, и их туда вернули. Вечное проклятие тирану!

18:59    
Пакт Молотова-Риббентропа - величайшая ПОБЕДА отечественной дипломатии в критической ситуации за всю её историю! Но она оболгана, оклеветана, как и всё, что связано с эпохой ВЕЛИКОГО Сталина!!! Слава Сталину в веках!

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