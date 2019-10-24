В Москве магазин отказался продавать новый выпуск "Дилетанта" из-за Сталина в образе невесты на обложке

Московский магазин "Молодая гвардия" отказался выкладывать на свои прилавки последний номер журнала "Дилетант" из-за "возмутительной" обложки, на которой изображена карикатура на Иосифа Сталина, облаченного в подвенечное платье, и Адольфа Гитлера. Об инциденте рассказал у себя в Twitter главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее Znak.com уточнил, что руководство магазина смутил не столько образ советского вождя, сколько присутствие свастики на рукаве Гитлера, что может быть расценено надзорными органами как пропаганда нацистской символики.

Последний номер "Дилетанта" посвящен истории подписания пакта Молотова-Риббентропа. Для обложки использовали карикатуру 1939 года под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?". Она увидела свет вскоре после заключения между СССР и Третьим Рейхом договора о взаимном ненападении, ставшего впоследствии подспорьем для множества исторических трактовок.