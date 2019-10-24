Главы 13 регионов России возглавят местные отделения "Единой России"

Руководители 13 субъектов России станут секретарями региональных отделений «Единой России» в своих регионах, передает ТАСС.

Решение было принято на заседании президиума партии после совещания с лидером «единороссов», премьер-министром Дмитрием Медведевым. Региональные отделения партии возглавят:

Марат Кумпилов (Адыгея)

Радий Хабиров (Башкирия)

Казбек Коков (Кабардино-Балкария)

Айсен Николаев (Якутия)

Олег Кожемяко (Приморский край)

Владимир Владимиров (Ставропольский край)

горь Васильев (Кировская область)

Гляб Никитин (Нижегородская область)

Андрей Травников (Новосибирская область)

Дмитрий Азаров (Самарская область)

Александр Богомаз (Брянская область)

Андрей Чибис (Мурманская область)

Михаил Развожаев (Севастополь)

На этом же заседании было одобрено принятие в партию Богомаза, Чибиса и Развожаева. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявил, что это «честно по отношению к нашим избирателям, нашим коллегам, которые работают в регионах, в местных отделениях партии».

Ранее на том же заседании Медведев раскритиковал тех единороссов, которые выдвигались на выборах в качестве самовыдвиженцев.