Главы 13 регионов России возглавят местные отделения "Единой России"

Руководители 13 субъектов России станут секретарями региональных отделений «Единой России» в своих регионах, передает ТАСС.
Решение было принято на заседании президиума партии после совещания с лидером «единороссов», премьер-министром Дмитрием Медведевым. Региональные отделения партии возглавят:
- Марат Кумпилов (Адыгея)
- Радий Хабиров (Башкирия)
- Казбек Коков (Кабардино-Балкария)
- Айсен Николаев (Якутия)
- Олег Кожемяко (Приморский край)
- Владимир Владимиров (Ставропольский край)
- горь Васильев (Кировская область)
- Гляб Никитин (Нижегородская область)
- Андрей Травников (Новосибирская область)
- Дмитрий Азаров (Самарская область)
- Александр Богомаз (Брянская область)
- Андрей Чибис (Мурманская область)
- Михаил Развожаев (Севастополь)
На этом же заседании было одобрено принятие в партию Богомаза, Чибиса и Развожаева. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявил, что это «честно по отношению к нашим избирателям, нашим коллегам, которые работают в регионах, в местных отделениях партии».
Ранее на том же заседании Медведев раскритиковал тех единороссов, которые выдвигались на выборах в качестве самовыдвиженцев.