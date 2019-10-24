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18:57

Судебное следствие по делу о теракте в метро Петербурга завершено

фото ЗакС политика Судебное следствие по делу о теракте в метро Петербурга завершено

Московский окружной военный суд завершил следствие по уголовному делу о теракте в метро Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. На 28 октября назначены прения сторон в Ленинградском окружном военном суде.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

По делу проходят 11 человек. Ни один из обвиняемых не признал свою вину. Некоторые из них заявили о пытках в «секретной тюрьме», в том числе избиении и ударах током. В СИЗО «Кресты» с одним из обвиняемых, Аброром Азимовым, пытались поговорить члены ОНК, но сотрудники изолятора прервали беседу. Правозащитники подали иск, обжалуя прерывание разговора, но суд отказался его удовлетворить.

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21:31   Алекс   Zzzzzzzzzzz@mail.ru
Если саранча начинает неконтролируемо разможаться, то, рано или поздно, она начинает сама себя сжирать. Мусульмане наивно думают, что неконтролируемо размножаясь и паря мозги своим кораном, они , пользуясь добротой и наивностью других народов, смогут поработить мир во имя своего халифата.

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