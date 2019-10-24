18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:02

Сын экс-министра Абызова вынужденно покинул РФ из-за угрозы попасть в приют

фото ЗакС политика Сын экс-министра Абызова вынужденно покинул РФ из-за угрозы попасть в приют

Несовершеннолетний сын бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова вынужден был уехать из России, так как после ареста отца за ним могли прийти представители органов опеки. Об этом рассказал сам Абызов сегодня во время заседания суда по продлению ему ареста.

"В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России", - цитирует переживания Абызова РБК.

Экс-министр является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе - по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее суд арестовал счета Абызова почти на 122 млн евро. Также арестованы счета на более чем 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты, машиноместо в Москве, акции АО "Промышленные технологии", которые оценивают в 160 тысяч рублей.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу.

В правительстве Дмитрия Медведева Абызов работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока его должность не упразднили.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:50 На форуме "Россия-Африка" Путин пошутил, что ему придется поделиться зарплатой с главой Египта   4

20:30 Впервые за 11 лет власти Москвы не согласовали "Русский марш"   1

20:15 Олег Басилашвили оставил свою подпись под "письмом трехсот"   7

19:46 Суд арестовал кузена экс-сенатора Арашукова по делу о хищении у "Газпрома"

19:25 "Антирусская публика просто озверела": КПРФ пожалуется в прокуратуру на "Дилетант" за "атнисталинскую" обложку   8

19:10 Председатель ИКМО «Озеро Долгое» обвинила депутата Шмакова в поломке кулера, а полиция – в сорванных значках

19:03 Муниципал: В МО «Финляндский округ» мандат мундепа отдали без жеребьевки   1

19:02 Сын экс-министра Абызова вынужденно покинул РФ из-за угрозы попасть в приют

18:57 Судебное следствие по делу о теракте в метро Петербурга завершено   1

18:35 Беглов подписал закон о единовременных выплатах к 75-летию Победы

18:26 Главы 13 регионов России возглавят местные отделения "Единой России"

17:58 В Москве магазин отказался продавать новый выпуск "Дилетанта" из-за Сталина в образе невесты на обложке   3

17:53 Госдума поддержала увеличение МРОТ на 850 рублей   1

17:25 Замглавы "Комитета за гражданские права" Маякова арестовали на 2 месяца

17:14 Суд решил вернуть Цакунову его иск к Минфину на 2 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru