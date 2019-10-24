Сын экс-министра Абызова вынужденно покинул РФ из-за угрозы попасть в приют

Несовершеннолетний сын бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова вынужден был уехать из России, так как после ареста отца за ним могли прийти представители органов опеки. Об этом рассказал сам Абызов сегодня во время заседания суда по продлению ему ареста.

"В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России", - цитирует переживания Абызова РБК.

Экс-министр является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе - по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее суд арестовал счета Абызова почти на 122 млн евро. Также арестованы счета на более чем 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты, машиноместо в Москве, акции АО "Промышленные технологии", которые оценивают в 160 тысяч рублей.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу.

В правительстве Дмитрия Медведева Абызов работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока его должность не упразднили.