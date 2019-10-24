Председатель ИКМО «Озеро Долгое» обвинила депутата Шмакова в поломке кулера, а полиция – в сорванных значках

Приморский районный суд Петербурга 24 октября начал рассматривать административное дело заместителя главы МО «Автово» и члена бюро совета петербургского отделения «Справедливой России» Ильи Шмакова. 48-летнего депутата, охранявшего вместе с полицейскими избирательную документацию МО «Озеро Долгое», обвиняют в неповиновении законному требованию других полицейских (статья 19.3 КоАП).

Шмакова задержали в ночь на 13 сентября в помещении избирательной комиссии МО «Озеро Долгое». В тот вечер сотрудники МВД сначала договорились с представителями «Справедливой России» о совместной охране помещения с опечатанными бюллетенями, а затем выгнали оппозиционеров на улицу. Шмаков сидел рядом с опечатанной дверью, за которой хранились бюллетени, и пытался выяснить у полицейских, почему те нарушают договоренность. Сотрудники МВД силой вытащили его из здания ИКМО и доставили в 86 отдел полиции. Той же ночью в отношении него был составлен административный протокол.

Приморский районный суд 16 сентября вернул материалы дела в полицейский отдел, мотивировав это тем, что представленной информации недостаточно, в частности – не названы сотрудники полиции, требовавшие покинуть помещение ИКМО. 4 октября материалы поступили в суд повторно.

Среди них – рапорт младшего лейтенанта полиции Александра Кретинина. Офицер сообщает, что Шмаков во время задержания якобы хватал его за форменное обмундирование, сорвал нагрудный значок, а также «пинал ногами», размахивал руками, громко кричал и «угрожал неприятностями на службе (увольнением)».

Идентичные показания дал старший сержант Владимир Иванов. Ему, судя по рапорту, Шмаков тоже успел сорвать нагрудный знак. Сержант, как и Кретинин, пишет, что эсер пинался, махал руками и угрожал увольнением.

Оба полицейских служат в полку патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, который обычно занимается охраной общественного порядка на митингах и демонстрациях.

Согласно показаниям Кретинина, распоряжение ехать на проспект Испытателей в муниципальный избирком «Озера Долгого» на помощь полицейским Приморского района поступило ему около 19-30 часов 12 сентября. Незадолго до этого местные полицейские и председатель ИКМО Галина Светлова не смогли найти аргументов, чтобы убедить кандидатов в муниципальные депутаты, большинство из которых также члены местной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, удалиться из помещения избиркома.

Кандидатов в здание ИКМО привело подозрение, что местная комиссия переписала результаты выборов в муниципальный совет. Вопреки первоначальным данным с избирательных участков, все места в МО в итоге заняли представители «Единой России». Светлова заявила, что был пересчет голосов, но никто из оппозиционных кандидатов приглашен на него не был. Оппозиционеры просили председателя муниципальной комиссии показать им, опечатаны ли должным образом мешки с бюллетенями, но Светлова отказалась пускать в помещение с избирательной документацией даже члена комиссии с правом решающего голоса Валентину Азенкову. Кандидаты вызвали полицейских, которые весь день дежурили в ИКМО. Поначалу они сохраняли нейтралитет, а вечером заняли сторону Светловой.

В восьмом часу вечера в ИКМО приехали член Горизбиркома Екатерина Фесик, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов и лидер петербургского отделения эсеров Марина Шишкина. Вскоре они вступили в переговоры с прибывшими чуть позже начальником полиции Приморского района Андреем Зеленковым, и.о. руководителя УМВД по Приморскому району Натальей Макаровой и заместителем начальника 4 отдела Управления охраны общественного порядка Вячеславом Яловым.

Полицейское начальство и руководители петербургской «Справедливой России» договорились, что дежурство у опечатанного помещения с бюллетенями продолжится ночью. По общему соглашению, в здании ИКМО остались два сотрудника МВД, два кандидата в мундепы, представлявший эсеров Шмаков и корреспондент ЗАКС.Ру. Однако, после того как Нилов и Шишкина уехали, в здание ИКМО вошли подполковник Яловой и Светлова в сопровождении прибывших из центра города бойцов полка ППСП. Они потребовали присутствовавших удалиться, а начавший возмущаться Шмаков был задержан.

Ни в заявлении Светловой, ни в показаниях Ялового не говорится ни слова о договоренностях с депутатом Госдумы о совместной охране следов возможного преступления. Нет там и информации о том, что внутри помещения ИКМО уже находились два сотрудника МВД. Светлова, например, в своем заявлении в полицию попросила принять меры к кандидатам Вячеславу Тутушкину и Алексею Назаренко, а также двум «неизвестным мужчинам», отказывавшимся покинуть муниципальное помещение после окончания работы комиссии.

В письменном объяснении председателя ИКМО от 20 сентября задержание Шмакова выглядит еще более красочно. По словам Светловой, он оборонялся от сотрудников полиции вешалкой. Но на одном из видео, снятых в ту ночь, видно, что эсер, пытался ухватиться за вешалку, когда его повалили на пол.

«В момент оказания сопротивления гражданин Шмаков испортил кулер, посуду, повредил дверь», - пишет председатель комиссии.

Подтвердить или опровергнуть ее слова и показания сотрудников МВД могла бы видеозапись, которую вел подполковник Яловой, зайдя в помещение комиссии. Но видеоролик, предоставленный полицией и приобщенный к материалам дела, обрывается перед началом задержания заместителя главы МО «Автово».

Шмаков готов показать суду и другие видео, на которых видно, как его валят со стула на пол, а потом тащат четыре полицейских, один из которых использует удушающий прием, а другой локтем ломает муниципальный кулер. Также в распоряжении эсера есть запись фрагмента переговоров Нилова, Шишкиной и полицейского начальства. Следующее заседание состоится 28 ноября.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.