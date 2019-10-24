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19:25

"Антирусская публика просто озверела": КПРФ пожалуется в прокуратуру на "Дилетант" за "атнисталинскую" обложку

фото ЗакС политика "Антирусская публика просто озверела": КПРФ пожалуется в прокуратуру на "Дилетант" за "атнисталинскую" обложку

КПРФ намерена пожаловаться в прокуратуру и Роскомнадзор на руководство журнала "Дилетант", разместившего на обложке последнего выпуска карикатуру на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, уведомил издание "Подъем" лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Сейчас вот эта вся антирусская публика просто озверела. Занимаются не просто провокациями! Им мало пожаров, которые были. Они бы не каркали, если бы не победа Красной армии и Сталина. Некому было бы каркать. Весь мир рукоплескал Советскому союзу. Во всех столицах Европы были названы именем Сталина улицы и бульвары. Я в Париже видел собственными глазами", - гневается Зюганов.

Последний номер "Дилетанта" посвящен истории подписания пакта Молотова-Риббентропа. Для обложки использовали карикатуру 1939 года под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?". На ней изображены Сталин и Гитлер, одетые как молодожены. Изображение увидело свет вскоре после заключения между СССР и Третьим Рейхом договора о взаимном ненападении, ставшего впоследствии подспорьем для множества исторических трактовок.

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21:51    
Дымарский-гнусный жидяра, антисоветчик и русофоб...Его ненавистьк Сталину - патриоту СССР, державнику, государственнику понятна...

21:42    
сухорукий параноик, сталин - пособник гитлера - до самого нападения, обеспечивал гитлера стратегическими запасами, совместно с гитлером начал 2-ю мировую войну и вместе с гилером участвовал в парадах... сумасшедший, уничтоживший десятки миллионов граждан ссср и отбросивший ссср на десятки лет назад... все его "успехи" - выдумка и пиар-пропаганда сумасшедших сталинистов... все технологии ворованы или копированы, а, "успехи" - результат расстрелов и рабского труда... 2-ю мировую выиграла америка и европа, россия без помощи америки вообще ничего бы не добилась... запад сделал экономический рывок без растрелов своих граждан и без концлагерей... обложка "дилетанта" - меткое попадание... все символы сталинизма надо снести.

21:29    
Главный редактор журнала "Дилетант" Виталий Дымарский, сын известного спортивного журналиста Наум Дымарского и близкий приятель Александра Невзорова, с которым он ведет на "Эхо Москвы" душеспасительные беседы... До того Дымарский опубликовал на своей странице в Facebook фальшивый плакат Кукрыниксов от 1940 года, где советский и немецкий летчики пожимают друг другу руки над Лондоном... Ничего личного, только бизнес.

21:27    
ЖАНИХ конечно ПОГАНЕЦ. а невеста с усами НЕЧО!

21:19    
Русофоб-интернационалист жалуется на антирусскую картинку. Совсем Зюзя умом тронулся.
ПС. Картинка отличная!

21:07    
А немецких коммунистов Сталин Гитлеру сдал. И подло сдал.

20:47    
Сталин - ГЕНИЙ, БОГ!!!! А богом быть трудно, прежде всего, из-за чёрной зависти, клеветы, вражеских инсинуаций!

20:34   Саша  
Весь 1939 год министр иностранных дел СССР Литвинов по заданию Сталина пытался всеми силами заключить договор с Англией и Францией о совместном противодействии фашистской Германии, но те отказались, а параллельно вели переговоры с Гитлером о заключении договора о совместной борьбе против коммунистического Союза! Кроме того, Сталин предлагал Польше, которая уже имела договор о дружбе с Гитлером с 1934г.,передислоцировать для защиты Польши советские войска на границу Польши с Германией, но поляки категорически отказались...Создалась реальная(!!!) опасность объединения западных стран с Гитлером и нападения их на Советский Союз...В этой закритической ситуации мудрый Сталин меняет еврея Литвинова на Молотова, который играет на опережение и готовит подписание пакта, который дал СССР 2 года на подготовку к войне и в конечном итоге сыграл решающую роль в разгроме фашизма! Слава Сталину в веках!

20:00    
Джугашвили ("Сталин") не только поддержал Гитлера в непростой момент его захватов в Европе и войны с Англией, но и сделал ему подарок, выдав немецких коммунистов. Вначале фюрер даже щедро предложил выпустить в СССР коммунистического вождя Тельмана. Сталин "деликатно" отказался: ну что вы, что вы, стоит ли утруждаться. В качестве дополнительной любезности Сталин предложил выдать Берлину политэмигрантов из Германии  и Австрии – своих товарищей-коммунистов, которым повезло вовремя унести ноги и не попасть в фашистские концлагеря, и их туда вернули. Всего около 500 человек. Некоторых даже изымали из ГУЛАГА, подкормили, помыли, приодели и... передали в лапы гестапо. Вечное проклятие тирану!

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