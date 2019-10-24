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20:15

Олег Басилашвили оставил свою подпись под "письмом трехсот"

фото ЗакС политика Олег Басилашвили оставил свою подпись под "письмом трехсот"

Актёр, народный артист СССР Олег Басилашвили подписался под "письмом трехсот" - манифеста с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов "московского дела", сообщил у себя в Telegram-канале "яблочник" Борис Вишневский.

Ранее сегодня в поддержку участников разбирательства высказалась депутат Заксобрания Оксана Дмитриева. Кроме неё и Вишневского из числа парламентариев свои подписи оставили также Максим Резник, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Также поддержать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице решили свыше ста петербургских муниципалов.

Письменное обращение политических и общественных деятелей адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:49   нефакт  
Басилашвили - настоящий патриот своего города и страны, в отличие от вечерних мудозвонов с итальянской виллой или любителей тосканского вина из собственных виноградников, желающих вновь исполнить кукольную роль в спецоперации "преемник", и многих других подобных из этой среды "борцов с русофобией".

21:35   факт  
ещё один Кикабидзе.достали.при Союзе всё ныли про "железный занавес".сейчас его нет .все пути открыты.ан нет палкой не выгонишь.

21:31    
Басик-национал-предатель своей Родины СССР, который он неистово крушил в конце 80-х, этот артистишка -русофоб выступил рьяно против исторически справедливого воссоединения Крыма с Россией и тд. итп. Только за это его надо гнать поганой метлой из России!

21:29   Бордунов  
20:39 "Грузинская гнида" сгнобила миллионы людей в лагерях, потрафляла Гитлеру и просрала ему Россию до Волги и Кавказа, опять таки, угробив миллионы жизней. А Басилашвили - добрый человек, прекрасный актер и градозащитник; в жизни мухи не обидел, не считая тебя.

21:15    
Спасибо, Олег Валерианович!

21:02    
Потому что любое ругательство от них, как награда порядочному человеку.

21:00    
20:39. Фашисты делают комплименты великому актёру.

20:39    
Ну, как же обойтись без старого махрового антисоветчика и русофоба Басилашвили... Та ещё гнида полугрузинская!

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