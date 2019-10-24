18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:30

Впервые за 11 лет власти Москвы не согласовали "Русский марш"

фото ЗакС политика Впервые за 11 лет власти Москвы не согласовали "Русский марш"

Столичная мэрия впервые за последние 11 лет отказалась согласовывать "Русский марш" 4 ноября, уведомила "МБХ медиа" одна из организаторов мероприятия, эмиссар по общей координации комитета "Нация и Свобода" Софья Будникова.

Кроме "Нации и Свободы" заявителями акции выступили члены "Ассоциации народного сопротивления" (АНС).

Будникова рассказала, что власти Москвы мотивировали свой отказ тем, что 4 ноября проводится достаточное количество других мероприятий. 

"Мы будем продолжать вести переговоры с мэрией Москвы, а также попробуем обжаловать отказ в судебном порядке", - заявили организаторы акции.

Кроме того, по словам Будниковой, согласованный "Правый марш", который состоится в Люблино 4 ноября, не имеет никакого отношения к "Русскому маршу".

"Нам никто из мэрии не предлагал сменить название, хотя мы и проводили „Русский марш“ в прошлом году. То есть вопрос наименования вообще не был и не является предметом переговоров с мэрией", - подытожила Будникова.

Напомним, последний "Русский марш" в Петербурге прошел в Удельном парке 4 ноября. Мероприятие посетили около 50 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:26    
теперича будет МАРШ НЕБЕЛОЖОПЫХ - ОНИ В РАШЕ ВЛАСТЬ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:50 На форуме "Россия-Африка" Путин пошутил, что ему придется поделиться зарплатой с главой Египта   4

20:30 Впервые за 11 лет власти Москвы не согласовали "Русский марш"   1

20:15 Олег Басилашвили оставил свою подпись под "письмом трехсот"   7

19:46 Суд арестовал кузена экс-сенатора Арашукова по делу о хищении у "Газпрома"

19:25 "Антирусская публика просто озверела": КПРФ пожалуется в прокуратуру на "Дилетант" за "атнисталинскую" обложку   8

19:10 Председатель ИКМО «Озеро Долгое» обвинила депутата Шмакова в поломке кулера, а полиция – в сорванных значках

19:03 Муниципал: В МО «Финляндский округ» мандат мундепа отдали без жеребьевки   1

19:02 Сын экс-министра Абызова вынужденно покинул РФ из-за угрозы попасть в приют

18:57 Судебное следствие по делу о теракте в метро Петербурга завершено   1

18:35 Беглов подписал закон о единовременных выплатах к 75-летию Победы

18:26 Главы 13 регионов России возглавят местные отделения "Единой России"

17:58 В Москве магазин отказался продавать новый выпуск "Дилетанта" из-за Сталина в образе невесты на обложке   3

17:53 Госдума поддержала увеличение МРОТ на 850 рублей   1

17:25 Замглавы "Комитета за гражданские права" Маякова арестовали на 2 месяца

17:14 Суд решил вернуть Цакунову его иск к Минфину на 2 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru