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20:50

На форуме "Россия-Африка" Путин пошутил, что ему придется поделиться зарплатой с главой Египта

фото ЗакС политика На форуме "Россия-Африка" Путин пошутил, что ему придется поделиться зарплатой с главой Египта

Выступая в рамках форума "Россия - Африка", который проходит в Сочи 23-24 октября, Владимир Путин отпустил шутку в адрес своего коллеги из Египта Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси.

"На протяжении целого дня он [президент Египта] сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что он [выполняет] часть моих обязанностей, конечно. Больше вам спасибо", - сыронизировал Путин. Собравшиеся шутку президента оценили.

Ранее на форуме Путин простил долг в размере 20 млрд долларов, накопившийся перед Россией у ряда африканских республик, а также заявил о готовности всецело поддерживать ЦАР, где в прошлом году убили российских журналистов.

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21:50   Бордунов  
20:57 Да-да, минута славы за $20 млрд. Отовсюду выперли, теперь на фоне негров оттеняется.

21:16    
20 ярдов баксов простили и заключили контрактов на 12 ярдов баксов. В следующий раз надо будет уже меньше прощать. Всё облегчение для бюджета.

21:10    
20:57
Ты в  своём уме, какие результаты? То, что 20 миллиардов неграм простили? Вот уж результат - так результат.  И так у  вас,  едросов-сталинистов  всё.

21:08    
на этих прожорливых туземцев СПУСТИЛИ ПАРУ ЯРДОВ

20:57    
Путин привлёк на форум в Сочи 43 глав африканских государств, кучу министров, послов, всего 6 ТЫСЯЧ человек! В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ плане это огромный успех России(Путина), теперь из форума надо выжать экономические результаты, чего с Африкой всем и всегда было трудно добиться!

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