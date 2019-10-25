Суд оставил фигуранта "московского дела" Малышевского под арестом на полгода

Тверской суд Москвы оставил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского под арестом до 16 апреля 2020 года, передает РАПСИ.

Рассмотрение дела по существу в общем порядке назначено на 6 ноября. Накануне прошло предварительное заседание.

По версии следствия, Малышевский пытался прорвать оцепление на акции 27 июля в Москве, а после задержания умышленно выбил ногами стекло в автозаке, и оно упало на полицейского. Ему, как и всем фигурантам «московского дела» вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Малышевский отрицает вину, говоря, что не выбивал стекло со злым умыслом, а его действия были реакцией на задержания.