Осетины наградили Беглова Орденом Дружбы

Президент Осетии Анатолий Бибилов вручил губернатору Петербурга Александру Беглову Орден Дружбы, сообщили в Смольном.

Это случилось 24 октября в Эрмитажном театре в рамках окончания дней культуры Осетии. Меропрятия в эти дни (23-24 октября) были посвящены 270-летию первого посольства Осетии в Петербурге ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Это событие в Смольном назвали поворотным моментом в сближении Осетии и России.

Перед этим Беглов провел деловую встречу с Бибиловым, на которой они договорились о проведении культурных и молодежных обменов. Беглов пригласил осетинскую делегацию на Санкт-Петербургский международный культурный форум в ноябре и на Петербургский международный экономический форум в 2020 году.

Отдельно Беглов пригласил Бибилова на годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Он намерен передать осетинскому президенту копии документального фильма «Ладога», снятого в годы блокады. Бибилов поблагодарил Беглова «за внимание, помощь и содействие» в проведении дней осетинской культуры.

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