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11:20

Коммунист Шевченко не понимает возмущения карикатурой на Сталина

фото ЗакС политика Коммунист Шевченко не понимает возмущения карикатурой на Сталина

Политик и общественный деятель Максим Шевченко выступил с осуждением поступка, который совершило руководство книжного магазина "Молодая гвардия", не допустившее в продажу свежий номер исторического журнала "Дилетант" с известной карикатурой с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером на обложке. Публицист напомнил, что насмешливый рисунок, изображающий дуэт жестоких властителей как любовную пару, появился еще в 1939 году и представляет собой документ эпохи, но даже не только поэтому нельзя его запрещать.

"Я сторонник свободы слова. Я считаю, что не должно быть запрета, чтобы Сталина защищать, и на то, чтобы Сталина осуждать. Нет такой темы, которую нельзя разбить в нормальном интеллектуальном споре. Поэтому я лично возмущен поведением магазина «Молодая гвардия», я не понимаю просто этого мотива", - обозначил с вою позицию избранный от КПРФ депутат Владимирской городской думы в эфире "Эха Москвы".

При этом гость эфира высказал несколько оригинальных мыслей, среди которых утверждение, будто Сталин не являлся диктатором и не повинен лично в массовых репрессиях 1930-х годов. Повинными, с его точки зрения, в политических расправах можно считать тысячи людей по всему СССР, и, кроме того, на репрессии существовал некий "социальный запрос", поскольку общество пребывало в состоянии перманентной войны.

Отметим, что два года назад, обсуждая личность Сталина, Шевченко подрался с историком Николаем Сванидзе в прямом эфире.

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14:30    
13:50 Кому ты врешь, придурок, и зачем? Тем более, выборы 2011 еще на памяти - под покровительством исполнительной и крупного капитала пришел во власть Шатуновский, Вишневский пришел благодаря голосам избирателей.

13:54    
Очередная тупая пропагандистская ложь. Фашист Саша изображает из себя глас народа, не понимая, что он недостоин быть даже его задним выхлопом.

13:50    
Шевченко такой  же коммунист, как Вишневский  - оппозиционер!!! Объединяет их другое: оба - депутаты, оба пришли во законодательную власть под покровительством исполнительной и крупного капитала, оба готовы торговать своими обещаниями ради личной выгоды и карьеры!!!

13:23    
8 сверху: опечатка, не "разБить", а надо читать" РАЗВИТЬ в нормальном споре", т.е. обсудить.
Редактора на мыло.

12:58    
Шевченко абсолютно прав, что в советском обществе середины 30-х годов был тотальный ЗАПРОС(!!!!!!!!) на репрессии против антисоветчиков, мешавших строить сталинский социализм с мощнейшей индустрией и армией, развитой культурой и тд.! Просто об этом все умалчивали от Хрущёва до наших дней! А тогда народ на массовых митингах, встречах с руководством ВКП(б), в личных письмах вождю жёстко требовали от Сталина казней врагов народа!!! Сейчас стала наблюдаться из последних данных соц. опросов та же тенденция, что российский народ одобряет действия полиции по разгону бунтовщиков в Москве и требует ужесточения к ним отношения!

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