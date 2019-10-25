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11:47

Активисты прогнали организаторов "финской ярмарки" с Невского проспекта

фото ЗакС политика Активисты прогнали организаторов "финской ярмарки" с Невского проспекта

Некая однодневная "финская ярмарка", организаторы которой собирались продавать сильно уцененные одежду и обувь в доме 91 по Невскому проспекту, не состоится благодаря усилиям протестно настроенных граждан, извещает сообщество активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

Явившись утром 25 октября на место, они вызвали полицию, после чего продавцы попросту стали разбегаться.

"Разозленные торговцы и сам владелец бизнеса в итоге даже совершили нападение на активистку и  депутата муниципального образования. Нападение зафиксировано на видео. Сегодня же будет написано заявление в полицию для расследования происшествия", - говорится в сообщении.

Инициаторы срыва ярмарки утверждают, что предотвратили обман и мошенничество, от которого неизбежно пострадали бы несведущие петербуржцы.

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Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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12:09    
Молодцы, что разогнали аферистов.  Если бы рыло не было в пуху, то и не разбежались бы, как тараканы ошпаренные. Честным торговцам нечего бояться.

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