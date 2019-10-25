После пяти лет компромисса мэрия Москвы не согласовала акцию "Стратегия-31"

Столичная мэрия запретила незарегистрированной партии "Другая Россия" проводить традиционное уличное мероприятие под названием "Стратегия-31" на Суворовской площади, о чем лидер движения и организатор митинга Эдуард Лимонов сообщил в своем "Живом журнале".

Формально чиновники сослались на то, что другороссы не успели подать в требуемый срок свою заявку, однако Лимонов с этим доводом решительно не согласен.

"От 21 октября до 31 октября в 19 часов (а мы подали уведомление в первой половине дня) срок более десяти дней. Следовательно, мэрия сообщает нам неправду. Не особо себя утруждая правдиво лгать", - пояснил литератор.

Учитывая столь лукавый ответ, а также то, что бывшим нацболам уже пять лет не мешали митинговать в столице, их лидер видит в происходящем признак недобрых перемен.

"Власть довольно тупо, как каток, укладывающий асфальт, уничтожает все травы и кустарники инакомыслия. Вот и до нас черёд дошёл. Коллективно мы решили, что проведём 31 октября открытое собрание партии", - объявил Лимонов.

Отметим, что с момента зарождения протестной акции "Стратегия-31", проводимой по 31 числам каждого месяца в защиту 31 статьи конституции, и до 2014 года лимоновцев жестоко на ней разгоняли, не давав собраться на площадях. Ситуация изменилась с присоединением Крыма, которое другороссы поддержали. После этого мэрия неизменно включала им "зеленый свет".