Амосов предложил более радикальный вариант избирательной реформы

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов поддержал предложение Горизбиркома о расформировании муниципальных избирательных комиссий (ИКМО) и передаче их полномочия территориальным. Однако политик заявил, что этого недостаточно и избирательному процессу нужна более глубокая реформа.

- Я считаю, необходимо еще более принципиальное изменение. Формировать комиссии нужно только из числа представителей партий, представленных в Законодательном собрании и муниципальных советах, - цитирует Амосова его пресс-служба.

Также депутат отстаивает идею укрупнения местных советов. Он пообещал подготовить законопроект о выборах депутатов на районном уровне.

Накануне Горизбирком направил в Центральную избирательную комиссию предложение отказаться от создания ИКМО. Член ЦИК Евгений Шевченко инициативу поддержал.

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