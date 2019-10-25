Яровая предложила лишить "черных риелторов" возможности работать с долгами граждан

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей призвала законодательно запретить заключение агентских договоров с «черными коллекторами» и лишить последних возможность работать с долгами граждан, передает РИА «Новости».

По словам Яровой, в законодательстве «остались лазейки», позволяющие привлекать «черных риелторов» к работе по агентским договорам. «Мной готовится сейчас законодательная инициатива, которая запретит заключение агентских соглашений по передаче таких долговых обязательств в отношении граждан, потому что нам нужно строгое соблюдение закона и недопущение агрессивного, если не сказать преступного отношения к гражданам по выбиванию долгов», - заявила Яровая.

Депутат предложила ввести «презумпцию невиновности» для родственников, коллег и друзей должника, которые тоже подвергаются давлениям коллекторов, когда те не могут найти самого должника. По мнению Яровой, такая меры позволит защитить близких должника от общения с коллекторами против их согласия.

Ранее Яровая предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ. Согласно ее инициативе, взыскивать долги смогут только участники рынка – управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие компании. В июле документ прошел третье чтение в Госдуме.