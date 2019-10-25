Азату Мифтахову предъявили окончательное обвинение по делу брошенной в офис "Единой России" шашке

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову предъявлено окончательное обвинение по делу о брошенной в офис «Единой России» дымовой шашке, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

По ее словам, обвинение предъявлено по той же статье, что и раньше – ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Из мотивировочной части обвинения убрали бросок дымовой шашки, остальное оставлено без изменений, отметила Сидоркина. «Вменяют разбитое стекло, пока об окончании следствия не уведомляли», - сказала адвокат.

Ранее обвинение в окончательной редакции предъявили и другим фигурантам дела – Андрею Ейкину и Елене Горбань. Один из фигурантов, Алексей Кобаидзе, покинул Россию.

По вресии следствия, во время акции у офиса «Единой России» в Ховрино в 2018 году активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку. Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому дела, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.