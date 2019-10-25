Четыре «объединенных демократа» возглавили комиссии в МО «Правобережный»

Муниципальный совет МО «Правобережный» назначил мундепов, избравшихся при поддержке платформы «Объединенные демократы» руководителями местный комиссий.

Николай Галкин будет отвечать в округе за благоустройство, Фёдор Грудин – за молодежную политику, военно-патриотическое воспитание и спорт, Алексей Орлов – за экологию, а Евгений Семененко – за организационно-правовую работу. Все четверо шли на выборами самовыдвиженцами.

Ранее депутаты МО «Правобережный» избрали главой муниципалитета единоросса Эдуарда Гордина, руководящего округом с 2009 года.

Всего в совет прошли девять представителей «Единой России», три депутата от «Яблока», один эсер и самовыдвиженцев.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.