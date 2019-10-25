Члена ФБК Шаведдинова задержали в третий раз за месяц

Правоохранители задержали менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, об этом он сообщил в своем Twitter.
По словам Шаведдинова, его задержали возле офиса ФБК. «Везут в ОВД "Даниловский"», - добавил он.
Это уже третье задержание Шаведдинова за этот месяц. 12 октября его задержали и доставили в ОВД «Аэропорт», куда прибыл сотрудник Центр «Э». Спустя несколько дней, 17 октября, его задержали снова без объяснения причин, а потом отпустили без составления протокола. «Наверное, просто соскучились», - предположил тогда Шаведдинов.