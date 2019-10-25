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13:43

В Красном селе не могут определить, кто из двух единороссов главнее

фото ЗакС политика В Красном селе не могут определить, кто из двух единороссов главнее

Спустя полтора месяца после муниципальных выборов в местном совете МО «Красное село» по-прежнему не выбран новый глава. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» депутат-самовыдвиженец Ольга Воронина, очередное заседание было назначено на 24 октября, но на него явились только 5 из 10 мундепов: единоросс Юрий Голдов, самовыдвиженец Николай Колошинский, избравшиеся по списку КПРФ Андрей Григорьев и Александр Латыпов, а также сама Воронина.

Ранее депутат-самовыдвиженка писала, что ей звонили из муниципалитета и сообщали, что заседание не состоится из-за отсутствия кворума, но многие мундепы все равно решили идти.

«Было составлено обращение на имя ИО главы МО Мареева с требованием собрать заседание совета завтра 25 октября. Был составлен график приёма депутатов», - сообщила Воронина.

Напомним, на должность главы муниципалитета претендуют два представителя «Единой России»: глава пятого созыва Мареев и военный инженер Голдов, в предыдущие годы в совете не заседавший. Каждого из них поддерживает по четыре депутата.

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