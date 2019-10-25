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13:54

Светлана Айвазова уходит из СПЧ из-за болезни

фото ЗакС политика Светлана Айвазова уходит из СПЧ из-за болезни

Член Совета при президенте по правам человека Светлана Айвазова заявила, что подала прошение о выходе из организации, передает «Коммерсантъ».

Ее письмо было составлено на имя бывшего главы СПЧ Михаила Федотова. Айвазова просит исключить ее из числа членов по состоянию здоровья. В разговоре с журналистами она подтвердила свое письмо, сообщив, что уже два года как «глубоко больна».

Федотов 21 октября был освобожден от должности главы СПЧ из-за достижения 70-летия. В тот же день из состава совета исключили политолога Екатерину Шульман, руководителя «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и других.

Член СПЧ Наталья Евдокимова считает, что это – большая потеря, и часть ее коллег исключили из-за того, что они «не нравились власти». Фадеев в первом интервью на новом посту, говоря о летних митингах в Москве, заявил, что «незаконные манифестации неуместны» и он «понимает реакцию властей» на них.


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