Работа над ошибками муниципальных выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела анализ прошедших муниципальных выборов. Оказалось, что нарушения есть у комиссий всех уровней: и у ИКМО, и у ТИКов, и у самого Горизбиркома. В итоге ГИК признал незаконным бездействие 16 ИКМО, решил расформировать четыре муниципальных избиркома и предложил изменить федеральное законодательство. К каким ещё выводам пришел Горизбирком - в материале ЗАКС.Ру.

Пересчет нарушений

Вся муниципальная кампания, день выборов и недели после него сопровождались скандалами. С резкой критикой Санкт-Петербургской избирательной комиссии выступила глава Центрального избиркома Элла Памфилова. На заседании ЦИК 25 сентября она ругала Горизбирком за недостаточный контроль над муниципальной кампанией: от «тайного» назначения выборов до долгого внесения результатов голосования в ГАС «Выборы».

Памфилова заявила, что работа Горизбиркома на выборах неудовлетворительна. По ее мнению, ГИК бездействовал, а без вмешательства ЦИК всё было бы ещё хуже.

- Если бы мы вас постоянно не поддавливали, с вашей стороны большинства действий вообще бы не было. Мы вас найти часто не могли. Сидит Алла Викторовна [зампред ГИКа Алла Егорова – прим.ред.] одна отбивается от постоянной ругани. Конечно, я считаю эти достижения, в том числе, благодаря нашему беспрецедентному вмешательству. Вмешательству на грани фола, - считает глава ЦИК.

При этом, она дала ГИКу шанс на реабилитацию – в течение месяца городская комиссия должна была проанализировать все ошибки и недочеты. На протяжении двух недель Горизбирком не сообщал о ведущемся анализе. О том, что работа всё же идет, председатель городской комиссии Виктор Миненко рассказал только 10 октября. Тогда же он предложил не привлеченным к проведению анализа членам ГИК представить свои материалы к 15 октября.

На заседание Горизбиркома 24 октября, где должны были быть подведены итоги анализа, прибыли представители Центрального избиркома во главе с членом ЦИК Евгением Шевченко. Он в очередной раз напомнил, что на мунвыборы в Петербурге поступило больше всего жалоб – 1333 – практически из всех муниципалитетов. Такого не было даже в 2014 году на прошлых муниципальных выборах, считает Шевченко. Он добавил, что сейчас ЦИК очень ждет от ГИКа выводов по прошедшей кампании.

Результаты анализа городской избирком представил в варианте, в который некоторые члены ГИК захотели внести свои поправки. Обсуждение вопроса растянулось на несколько часов. В частности, члены ГИКа вспоминали, какие виды нарушений были распространены на выборах-2019.

В итоговом проекте решения отметили шесть особо выделившихся типов нарушений. Среди них сокрытие даты опубликования решений о назначении выборов. Напомним, несколько муниципальных образований в городе «тайно» назначили выборы. Некоторые кандидаты не могли найти официального решения о начале выборов, тогда как ИКМО уже принимала документы. Согласно закону, на прием документов на выдвижение в депутататы отведено 10 дней. В пяти муниципальных образованиях Горизбирком все же продлил сроки подачи бумаг, так как кандидаты не успевали сдать свои документы.

Также в решении Горизбирком отметил, что ИКМО создали такие условия, при которых партии просо не могли их оповестить о конференции по выдвижению кандидатов. Во время кампании партии сообщали, что избиркомы муниципальных образований указали на своем сайте неверные адреса. После ИКМО отказывали кандидатам в регистрации, так как якобы не получали извещений о конференциях, присланных по некорректному адресу.

Были и другие необоснованные отказы в регистрации, отметил Горизбирком в решении. Согласно документу, иногда кандидатов не регистрировали повторно по одним и тем же, уже опровергнутым, основаниям.

Помимо этого, ИКМО создавали разные препятствия, из-за которых желающие стать мундепами не могли сдать документы на выдвижение, сообщил ГИК в своем решении. ИКМО МО «Сергиевские», к примеру, переносило прием бумаг с одного адреса на другой или вовсе не открывала двери кандидатам. В ряде случаев у избиркомов муниципальных образований создавали искусственные очереди из нанятых для этого людей. О такой «постановке» в ИКМО «Гагаринское» писал ЗАКС.Ру.

Нарушения ИКМО касались не только кандидатов, но и членов самих комиссий, в том числе с правом совещательного голоса, отметил Горизбирком. В решении ГИКа поясняется, что муниципальные избиркомы несвоевременно извещали своих членов о проведении заседаний. Также ИКМО нарушали порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб.

Наказание для ИКМО

Представленные на заседании 24 октября выводы анализа готовили члены Горизбиркома, работающие на постоянной основе. Двое из них предложили дополнить документ поправками, с таким же предложением выступили и другие члены городского избиркома.

В частности, член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская напомнила про снятие с выборов в МО «Черная речка» кандидата Павла Чупрунова. ИКМО отказало ему в регистрации, аргументировав решение отсутствием извещения о партийной конференции. Чупрунов обратился в Приморский районный суд, который обязал муниципальный избирком пересмотреть решение. По словам кандидата, ИКМО провела новое заседание без него и снова отказала в регистрации. После повторного обращения, суд обязал избирательную комиссию МО зарегистрировать Чупрунова. Однако ИКМО этого не сделала – кандидат не был внесен в бюллетень. При этом, у муниципального избиркома было достаточно времени на регистрацию кандидата, считает Покровская.

- Решение вступило в законную силу 27 августа после попытки его обжаловать, но всё равно не было исполнено. Насколько мне известно, это не единственное решение суда, которое ИКМО не исполнило. В результате, Чупрунов, имея на руках несколько решений суда, так и не был зарегистрирован кандидатом в депутаты, в бюллетень не внесен. Мы понимаем, что это грозит отменой результатов выборов по округу №2, - заявила член ГИК от «Яблока».

Она также сообщила, что неисполнение решение суда дает основание для расформирования ИКМО. Покровская предложила включить муниципальный избирком «Черная речка» в список тех, чья работа признается неудовлетворительной и подать иск о расформировании ИКМО. Эта просьба не вызвала бурной поддержки других членов ГИК - против поправки проголосовало большинство.

Член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев во время обсуждения проекта решения заметил, что в документе нет ни слова про ИКМО из Петроградского района. При этом, почти все они «тайно» назначили выборы, уточнил Воробьев. Это замечание тоже не встретило отклика у большинства членов ГИКа. Единственной принятой поправкой, внесенной с голоса, стало одно из предложений члена Горизбиркома от «Справедливой России» Екатерины Фесик.

Она попросила добавить в список ИКМО, работа которых признается неудовлетворительной, избирком МО «Финляндский округ». Там два кандидата набрали одинаковое количество голосов, но ИКМО не провела жеребьевку и просто отдала мандат кандидату от «Единой России», пояснила Фесик.

Предложение одобрила большая часть состава Горизбиркома. В итоге, ГИК признает неудовлетворительной работу 16 ИКМО: «Коломна», «Екатерингофский», «Семеновский», «Сергиевское», «Сосновское», «Академическое», «Ржевка», «Московская застава», «Коломяги», «Озеро Долгое», «Владимирский округ», «Георгиевский», №72, «поселок Лисий Нос», «поселок Шушары» и «Финляндский округ».

Четыре из этих избирательных комиссий Горизбирком решил расформировать. Для этого ГИК планирует направить административный иск в Санкт- Петербургский городской суд. Речь идет об ИКМО «Екатерингофский», «Коломяги», «Семеновский» и «Сергиевское». Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что перечисленные избиркомы не исполнили решения городской избирательной комиссии, которые были приняты по жалобам и требовали от ИКМО определенных действий.

Комиссия МО «Сергиевское» не принимала документы у кандидатов от КПРФ и ЛДПР. ГИК обязал ИКМО это сделать и даже поименно перечислил тех, кого надо принять в обаятельном порядке. Муниципальный избирком этого все же не сделал, а не сумевшие стать кандидатами обратились в суд, но своего не добились.

Такая же проблема была и с ИКМО «Коломяги» - люди так и не смогли сдать документы на выдвижение, сообщил Зацепа. Избирком МО «Семеновский» уже после выборов не рассмотрел поданную жалобу, хотя на этом своим решением настаивал Горизбирком.

К ИКМО «Екатерингофский» на протяжении всех выборов было огромное количество претензий, но расформировать комиссию выйдет только из-за одного недочета – избирком не принимал документы на включение в свой состав членов комиссии с правом совещательного голоса от кандидатов. Не помогло в этом и решение ГИКа.

Не конечная точка

В тексте решения Горизбирком несколько раз отметил, что принимал разные меры по устранению нарушений и возвращению избирательного процесса в русло закона. Однако, эти меры не оперативны и не всегда действенны – у городского избиркома нет достаточных полномочий регулировать работу ИКМО. Из-за этого Санкт-Петербургская избирательная комиссия предложила изменить федеральное законодательство, чтобы регионы могли вообще не создавать ИКМО. Их полномочия предлагается выполнять территориальным избирательным комиссиям, рассказал Зацепа.

- И второе предложение – ввести институт недоверия председателю ИКМО со стороны субъектовой комиссии, которое влекло бы без всяких административок его отстранение, - добавил член ГИК.

В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что инициатива уже передана в Центральную избирательную комиссию. Она уже будет обсуждать изменение закона с органами власти, которые имеют на это полномочия, добавил Зацепа. Присутствовавший на заседании ГИКа 24 октября член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что ЦИК полностью поддерживает предложенную инициативу.

- Это всё правильно. Центральная избирательная комиссия прекрасно понимает, что реформирование избирательной системы Санкт-Петербурга назрело. Но очень важный аспект, который нужно обязательно учитывать, и Элла Александровна эту позицию высказывала, просила меня тоже до вашего внимания донести, что реформирование ради реформирования не нужно. Не нужно создавать новые ТИКи, если туда будут попадать те, кто дискредитировал себя в работе избирательных комиссий, про которые мы сегодня говорили, - сказал член ЦИК.

На кадровый вопрос Горизбирком тоже обратил внимание. СПбИК в своем решении признал, что сам недостаточно хорошо вел работу на этом поприще: «Работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по формированию кадрового состава ТИК, ИКМО следует признать недостаточно эффективной». ГИК решил создавать кадровый резерв избиркомов всех уровней, а председателей назначать после тщательного изучения их личности и проведения тестирования на знание избирательного законодательства.

Также городской избирком в своем итоговом анализе отдал должное и работе ЦИК на выборах в Петербурге. В частности, Центризбирком отменил 16 решений ГИКа по жалобам. Это значит, что надо тщательнее подходить к рассмотрению заявлений, сделал спустя почти два месяца после дня голосования вывод Горизбирком.

На заседании Центризбиркома 25 сентября член ЦИК Александр Кинев предложил выразить недоверие председателю ГИКа Виктору Миненко, но Памфилова отказалась от этой идеи. При этом, она предложила большей части комиссии уволиться самостоятельно.

- Я думаю, что было бы хорошо, чтобы, по крайней мере, половина членов комиссии, которые уже много лет сидят [в ГИКе], написали бы заявления об уходе. Ну хватит работать, не справились, - сказала глава ЦИК.

В настоящий момент никто из членов ГИК не ушел со своей должности. Миненко заявил, что ни он, ни его коллеги увольняться не собираются.

Более того, петербургская избирательная комиссия строит планы на будущее. ГИК намерен и дальше анализировать прошедшие муниципальные выборы – уже с учетом итогов судебных дел, которые все еще рассматриваются в судах. Полный анализ работы ИКМО и ТИК городской избирком хочет завершить к концу года.

София Саттарова

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