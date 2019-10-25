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14:04

Жириновский рекомендовал Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР

фото ЗакС политика Жириновский рекомендовал Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР

И.о. координатора петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин до конца октября станет полноправным руководителем городской ячейки либерал-демократов. На днях его кандидатуру поддержал лидер партии Владимир Жириновский и представил на должность регионального координатора Высший совет ЛДПР.

- Срок и.о. истекает 30 октября. Соответственно, в эти сроки мы должны провести региональную конференцию, - сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков. – Координационный совет распустят, изберут новый координационный совет, и он уже утвердит Ломакина.

Ломакин исполнял обязанности руководителя петербургского ЛДПР с 18 июля. Он пришел на смену Олегу Капитанову, приостановившему членство в партии после отказа от мандата депутата Заксобрания и перехода на работу в Смольный.

Ранее Ломакин руководил Волковским первичным отделением партии и был помощником Капитанова в ЗакСе.  


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14:40   Олег  
Юрка молодец, из замов в руководители выбился !

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