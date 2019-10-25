Жириновский рекомендовал Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР

И.о. координатора петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин до конца октября станет полноправным руководителем городской ячейки либерал-демократов. На днях его кандидатуру поддержал лидер партии Владимир Жириновский и представил на должность регионального координатора Высший совет ЛДПР.

- Срок и.о. истекает 30 октября. Соответственно, в эти сроки мы должны провести региональную конференцию, - сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков. – Координационный совет распустят, изберут новый координационный совет, и он уже утвердит Ломакина.

Ломакин исполнял обязанности руководителя петербургского ЛДПР с 18 июля. Он пришел на смену Олегу Капитанову, приостановившему членство в партии после отказа от мандата депутата Заксобрания и перехода на работу в Смольный.

Ранее Ломакин руководил Волковским первичным отделением партии и был помощником Капитанова в ЗакСе.

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