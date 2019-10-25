Экс-главе новгородского Роспотребнадзора дали 9 лет строгого режима за взятку

Занимавший до лета 2018 года пост начальника управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский получил девять лет колонии строгого режима за получение крупной взятки, сообщает ТАСС. Наказание включает в себя также запрет на занятие государственных должностей в течение трех лет. Обвиняемый признал свою вину частично.

Речь идет о сумме 496 тысяч рублей, которые бывший чиновник получил в форме стоматологических услуг за покровительство и содействие бизнесмену. Росоловского задержали 20 июня прошлого года.

Изначально прокуратура запрашивала 12-летний срок лишения свободы, но суд решил учесть состояние здоровье фигуранта дела, его возраст и послужные награды.

Предприниматель, дававший взятку своему подельнику, Александр Митрохин, получил четыре года колонии строгого режима.