На Петровском острове появится научно-инновационный центр

При судостроительном заводе "Алмаз", расположенном на Петровском острове, появится новый корпус, в котором будет функционировать научно-инновационный центр. Об этом сообщает строительный портал "Канонер".

Здание будет примыкать к Петровской площади с юго-западной стороны, где на сегодняшний день базируется док. Учитывая его внушительные габариты и, в особенности, высоту, вполне вероятно, что для нового здания, принадлежащего АО "Судостроительная фирма Алмаз", доком придется пожертвовать.

Отметим, что в последние годы окраина Петроградской стороны, Петровский остров, в течение всей истории города считавшийся сугубо промышленным районом, интенсивно застраивается исключительно премиальным жильем.