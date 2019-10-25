Батанов объявил о старте проектно-изыскательных работ возле СКК

На прилегающей территории у СКК "Петербургский" в Московском районе, на месте которого город хочет воздвигнуть более современное спортивное сооружение на правах концессии, начались проектно-изыскательные работы, которые ведет компания "СКА-Арена". Она же в дальнейшем будет претендовать на строительство. Однако, по словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, упомянутому подрядчику еще ничего не гарантировано на следующих стадиях проекта.

"У него есть разрешение ГАТИ, есть порубочный билет. Он делает это на свой собственный риск, это его затраты, которые никак не компенсируются, если он не получит концессию. Кроме того, мы должны будем вывезти из СКК оборудование – световое, столы, стулья и все остальное. Концессионеру мы должны передать подготовленный к реализации объект", - цитирует чиновника "Фонтанка".

По его словам, на сегодняшний день решен вопрос об упразднении целого ГУПа (ГУП "Петербургский СКК") в ближайшем будущем за ненадобностью. Батанов также поспешил успокоить ту часть петербуржцев, которую волнует судьба рекреационной зоны вокруг спортивной постройки и которая опасается появления здесь высотного жилья.

"Там будет только парковая зона без капитальных сооружений, мультимодальная, для разных категорий – от детей до пенсионеров", - пообещал вице-губернатор.

Тем временем, представители ВООПИиК сообщили о новом аргументе в пользу включения СКК в список памятников культурно-исторических памятников: им удалось заполучить официальный акт приемки здания от 29 декабря 1979 года. Таким образом, к концу нынешнего года будет преодолен необходимый 40-летний "задел", позволяющий тому или иному объекту претендовать на включение в реестр культурных памятников.

Отметим, что часть жителей Московского относится к преобразованиям на участке между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина скептически. Время от времени активисты встают в пикеты за сохранение нынешнего положения вещей.

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