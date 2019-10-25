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16:23

Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

фото ЗакС политика Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран

Политик Алексей Навальный выступил с категоричным заявлением, резко осуждающим ничем, с его точки зрения, не мотивированную щедрость российского руководства по отношению к странам Африки, которым, если верить президенту, РФ простила уже порядка 20 млрд долларов долгов и собирается материально помогать в дальнейшем.

"У нас 22% процента домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации, 21% живет за чертой бедности. Очевидно, что эта помощь происходит как раз за счет того человека, у которого нет канализации, за счет родителей школьника, в чьей школе нет теплого туалета. И мы будем что-то строить для африканских стран. Это, конечно, офигительно благородно, но, может, нас кто-то спросит на эту тему?", - возмутился основатель Фонда борьбы с коррупцией в авторской YouTube-программе.

Навальный напомнил, что реальные доходы населения, согласно той статистике, которая у него имеется и которой он доверяет, падают шестой год подряд. Но особенно его разозлила новость от Greanpeace о том, что в Россию из Германии привезут захоранивать ядерные отходы. Получившаяся логическая и финансовая цепочка оппозиционера совсем не устраивает.

"То есть, мы заработаем на том, что привезем сюда радиоактивные отходы, и часть этих денег отдадим, чтобы Африка жила лучше. Классный бизнес!", - съязвил Навальный.

Отметим, что на недавнем форуме в Сочи с участием представителей стран Африки президент Владимир Путин, помимо всего прочего, высказался о необходимости удвоить товарооборот с перспективным, по его мнению, континентом.

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17:53    
Как учил царь Борис: "Встал, начинай думать чтобы сделать для Украины....

17:15    
На самом деле уже давно нет вопроса "кто виноват?", есть вопрос "что делать?".

Страница 1-ая (всего: 1)
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