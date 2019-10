Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Times, The Telegraph и американскому The Nation, передает «МБХ медиа».

В карточке дела на сайте суда опубликовано только решение. Подробности не приводятся.

Дерипаска подал иск в сентябре. Он требовал опровержение статей более чем десятилетней давности, на основании которых Минфин США ввел против него персональные санкции.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В марте 2019-го он подал иск против Минфина США. В мае юристы бизнесмена заявили, что поводом стали два утверждения: о том, что Дерипаска якобы действовал «в интересах высокопоставленного» чиновника российского правительства и из-за работы в энергетическом секторе России.