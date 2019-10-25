18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:58

Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае

фото ЗакС политика Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Times, The Telegraph и американскому The Nation, передает «МБХ медиа».

В карточке дела на сайте суда опубликовано только решение. Подробности не приводятся.

Дерипаска подал иск в сентябре. Он требовал опровержение статей более чем десятилетней давности, на основании которых Минфин США ввел против него персональные санкции.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В марте 2019-го он подал иск против Минфина США. В мае юристы бизнесмена заявили, что поводом стали два утверждения: о том, что Дерипаска якобы действовал «в интересах высокопоставленного» чиновника российского правительства и из-за работы в энергетическом секторе России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:07    
А британские и американские СМИ знают о своем поражении в Красноярском крае? У них коленки затряслись от страха? Они готовы заплатить многоМЛРДный штаф и опубликовать опровержения? Вашингтон готов снять с Дериаски все санкции и заплатить компенсацию?

17:19    
Было бы интересно, если бы британские СМИ выиграли суд в Красноярском крае или Дерипаска - в английском суде у тамошних СМИ. А так...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:00 Замглавы "Комитета за гражданские права" объявил голодовку в СИЗО

18:52 С началом осени страница Беглова в социальных сетях стала популярнее

18:38 Муниципал: Муниципалы предложили ЗакСу обязать МО транслировать заседания в интернете

18:20 Политолог Солонников увидел "корень зла" петербургской избирательной системы в 1990-х годах

18:11 РКН опубликовал экспертизу о несущем "антиценности сатанизма" творчестве Крида

17:59 "Может, им просто нравится с ним общаться": Шаведдинова отпустили из отдела полиции

17:58 Резник встал в одиночный пикет в поддержку фигурантов «московского дела»

17:45 Осужденная за шпионаж Мария Бутина вышла из американской тюрьмы

17:29 Муниципал: Главу Красного села вновь попробуют выбрать 29 октября

17:20 Экоактивисты сообщили о новой свалке на Волхонском шоссе

16:58 Дерипаска выиграл суд против британских и американских СМИ в Краснодарском крае   2

16:54 Прокуратура нашла коррупционные злоупотребления в деятельности архангельских депутатов

16:23 Навальный: У нас нет денег на улучшение жизни африканских стран   2

16:22 В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших

15:55 Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru