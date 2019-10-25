Экоактивисты сообщили о новой свалке на Волхонском шоссе

Представители общественной организации "Зеленый фронт" столкнулись с новым пагубным явлением на юге города в виде очередной вновь образованной свалки возле Волхонского шоссе. Неприятное открытие запечатлено на видеосъемке.

Активистам удалось разузнать, что отходы завозятся и складируются фактически тайно, по ночам. Предположение экологов состоит в том, что сюда перевозят мусор с одной из скандальных свалок в Красносельском районе, которая привела к уголовному делу, поскольку расстояние между двумя объектами составляет менее двух километров.

"Мы обратились в органы надзора и ждем немедленного реагирования, так как в случае затягивания принятия мер эта свалка разрастется как и соседняя, занимавшая 15 га", - сообщил лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

По его словам, приемщики отходов, завидев в лице активистов неладное, быстро "попрятались" и закрыли въезд на территорию.

Фотографии: "Зеленый фронт"

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