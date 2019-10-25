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17:29

Главу Красного села вновь попробуют выбрать 29 октября

фото ЗакС политика Главу Красного села вновь попробуют выбрать 29 октября

Очередное заседание муниципального совета МО «Красное село», на котором должен быть поднят вопрос о выборе главы, состоится во вторник, 29 октября, сообщил ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец Ольга Воронина.

Пять депутатов, напомним, просили провести его в пятницу, 25 октября, однако и.о. главы муниципалитета Евгений Мареев отложил его до следующей недели.

Напомним, за власть в Красном селе борются два депутата от «Единой России»: Евгений Мареев и Юрий Голдов. Каждого из них поддерживает по четыре мундепа.

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