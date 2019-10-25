Главу Красного села вновь попробуют выбрать 29 октября

Очередное заседание муниципального совета МО «Красное село», на котором должен быть поднят вопрос о выборе главы, состоится во вторник, 29 октября, сообщил ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженец Ольга Воронина.

Пять депутатов, напомним, просили провести его в пятницу, 25 октября, однако и.о. главы муниципалитета Евгений Мареев отложил его до следующей недели.

Напомним, за власть в Красном селе борются два депутата от «Единой России»: Евгений Мареев и Юрий Голдов. Каждого из них поддерживает по четыре мундепа.