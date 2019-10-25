Осужденная за шпионаж Мария Бутина вышла из американской тюрьмы

Мария Бутина, в 2018 году попавшая в места лишения свободы за свою лоббистскую деятельность в интересах России и без регистрации себя как иностранного агента, покинула стены тюрьмы. Первым об этом сообщил англоязычный телеканал CNN, на репортаж которого ссылается "Медуза".

Прилететь на Родину россиянка должна будет уже 26 октября. В апреле ей вынесли полуторагодовой приговор, но провела в заключении Бутина ровно шесть месяцев. До того, с июля 2018 года, она находилась в следственном изоляторе.

По данным американской правоохранительной системы, Бутина, находясь в Штатах, с 2015-го по 2018 год исполняла поручения некоего высокопоставленного российского функционера. Как правило, под ним в СМИ имели в виду экс-зампредседателя Ценробанка Александра Торшина. По непроверенной информации, руководимая им, Бутина могла оказывать определенное влияние на исход и результат выборов американского президента, проходивших в 2016 году.