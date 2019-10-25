"Может, им просто нравится с ним общаться": Шаведдинова отпустили из отдела полиции

Правоохранители отпустили менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, сообщил Борис Золотаревский в своем Twitter.

С чем было связано задержание Шаведдинова, неясно. По мнению Золотаревского, возможно, полицейским «просто нравится с ним общаться». «Руслан отлично умеет поддержать разговор», - отметил он.

Шаведдинова задержали у входа в офис ФБК 25 октября. Это было третье его задержание за месяц. 12 октября его задержали и доставили в ОВД «Аэропорт», куда прибыл сотрудник Центр «Э». Спустя несколько дней, 17 октября, его задержали снова без объяснения причин, а потом отпустили без составления протокола. «Наверное, просто соскучились», - предположил тогда Шаведдинов.