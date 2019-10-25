РКН опубликовал экспертизу о несущем "антиценности сатанизма" творчестве Крида

Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества Егора Крида, проведенную комиссией при «Национальном совете социальной информации», на это обратил внимание музыкальный критик Олег Кармунин.

Эксперты проанализировали тексты песен и выступления Крида, а также его внешний вид. Они заключили, что Крид – представитель «агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи». По их мнению, его «тотальный цинизм» проявляется в «пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян». Крид использует в творчестве ненормативную лексику: эксперты заявили, что, по данным исследователя Шпанченко, «сквернословие может деформировать народ физически и духовно, стать причиной гибели самого государства».

Говоря о псевдониме певца, эксперты сочли, что слово «Крид» ассоциируется с древнерусским «кривда» - «синонимом лжи, антонимом правды и истины». То же слово может вызвать ассоциации с компьютерной игрой «Assasin’s Creed», и это созвучие может способствовать приданию Крида образа «борца, который спасает мир», убеждены эксперты.

В документе утверждается, что песни Крида якобы вводят транс детей и внушают им «установки антисемейных отношений». Эксперты заявили, что негативное влияние песен в том, что они развращают детей и молодежь, снимают запреты, происходит «растабуирование сознания».

Отдельно говорится о татуировках Крида. По мнению составителей документа, это указывает на принадлежность певца к «движению нью-эйдж», а это говорит о его «антироссийской идеологической ориентации».

«Информация выступлений Егора Крида не должна распространяться на территории РФ среди детей младших возрастных групп и подростков, как НЕ развивающая и НЕ безопасная. Её возрастная маркировка должна быть изменена на знак информационной продукции не ниже "18+"», - заявили эксперты.

Олег Кармунин обратил внимание на то, что на основании такого документа концерты Крида могут попасть под запрет со стороны чиновников. «Потому что в конце написано черным по белому: Егор Крид причиняет своим творчеством вред детям и подросткам», - подчеркнул критик.

В шапке документа упоминается Тюмень. В этом городе активисты «Тюменского родительского комитета» призывали бойкотировать концерт Крида, передает 72.ru. Один из общественников упоминал о проведении экспертизы совместно с РКН.