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18:20

Политолог Солонников увидел "корень зла" петербургской избирательной системы в 1990-х годах

фото ЗакС политика Политолог Солонников увидел "корень зла" петербургской избирательной системы в 1990-х годах

Петербургский политолог Дмитрий Солонников, которого принято воспринимать как провластного эксперта, дал свое толкование феномену скандальных муниципальных выборов, с результатами которых, зачастую весьма спорными, почти ни одна инстанция рангом выше ИКМО ничего не может поделать. По его мнению, горожане получили закономерный результат стремления к максимальной демократизации выборов, которое проявляли политики идеалистического склада ума в 1990-х годах, на заре местного самоуправления в Петербурге. Уже тогда муниципалы получили максимальную юридическую обособленность от государственных институций, и юридическое бессилие ЦИК и ГИК в борьбе с предполагаемыми фальсификациями объясняется только этим.

"Теперь муниципальная служба -  это все равно, что работа в СМИ или НКО. Закон специально сделан таким образом, чтобы государство не вмешивалось в то, как МО формируются, как принимают свои уставы, как проводят свои выборы. Это их внутреннее дело, и принимавшие закон люди искренне верили, что горожане сами благополучно построят свою жизнь, из принципа "государство - зло", - сформулировал он свою точку зрения на проблему в эфире "Эха Петербурга".

Однако, благие намерения и прекраснодушие демократов первой волны, по словам Солонникова, привели к обратному: за муниципалитеты стали бороться разные "группировки", в том числе преступные сообщества, "заказывающие" себе выборы, и поэтому пенять на Горизбирком сегодня не следует.

Первые муниципальные выборы в городе прошли в 1998 году.

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