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18:38

Муниципалы предложили ЗакСу обязать МО транслировать заседания в интернете

фото ЗакС политика Муниципалы предложили ЗакСу обязать МО транслировать заседания в интернете

Муниципальные депутаты МО «Поселок Понтонный» направили в Заксобрание Петербурга законопроект об обязательной трансляции заседаний органов местного самоуправления в интернете, сообщили в петербургском штабе Навального.

Предлагается обязать муниципалитеты транслировать свои заседания в интернете, размещаяя ссылку на своем сайте. По мнению авторов инициативы, это «шаг к открытости местной власти к избирателям».

Копии законопроекта депутаты МО «Поселок Понтонный» направили в совет муниципальных образований и комитет территориального развития. В других муниципалитетах рассмотрят аналогичные инициативы, отметили в штабе.


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