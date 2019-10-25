С началом осени страница Беглова в социальных сетях стала популярнее

По итогам первого месяца осени аккаунт губернатора Александра Беглова заметно "вырос" по показателю упоминаемости в социальных сетях. Традиционный замер активности и цитируемости глав регионов представила специализированная организация "Медиалогия".

Беглов поднялся на четыре позиции и замкнул тройку лидеров. Лидер своеобразного сентябрьского "зачета", московский мэр Сергей Собянин, и его преследователь, глава Чечни Рамзан Кадыров позиций за отчетный месяц не поменяли.

Высокое место петербургскому градоначальнику обеспечила, прежде всего, широкая дискуссия относительно его победы на выборах 8 сентября, где он набрал 64,43% голосов избирателей. Два других поступка с участием чиновника, попавших в фокус внимания пользователей соцсетей, это открытие пожарно-технической выставки на новой станции метрополитена "Проспект Славы", а также дарение многодетной семье квартиры от лица города.

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