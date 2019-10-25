Неправильная парковка на Невском обернулась для актера Боярского штрафом

Народный артист Михаил Боярский, громко напомнивший о себе за пределами сцены оригинально припаркованным автомобилем на Невском проспекте в начале октября, понес административное наказание за свою выходку: по сумме двух составленных протоколов его оштрафовали на восемь тысяч рублей. Взыскание было совершено еще в середине месяца, однако общественности о нем стало известно только 25 октября после публикации "Фонтанки".

Примечательно, что в официальном полицейском ответе актер ни разу не фигурирует по имени и фамилии, а позиционируется исключительно как "лицо".

Напомним, скандальное фото с припаркованным на встречной полосе Невского автомобилем и идущим к нему Боярским было сделано 2 октября. После того, как оно просочилось в интернет, знаменитости стали звонить журналисты, чем вызвали в нем негодование и раздражение. В одном из своих ответов он, в частности, сослался на то, что ему "насрать" на звонящего ему собеседника.