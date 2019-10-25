Варламов поразился бездарности чиновников из калининградской мэрии

Блогер и общественный деятель Илья Варламов поделился со своими читателями любопытным, на его взгляд фактом. Накануне, 24 октября, сообщает он, калининградские власти о конце работ по благоустройству в квартале, который Варламов некоторое время назад резко критиковал, публикуя фотографии с саркастическими подписями. Однако порадоваться ремонту он не успел, поскольку тут же приведенные в порядок дворы стали перекапывать сотрудники "Водоканала". Автор поста объясняет это не иронией судьбы, а неким "головотяпством" чиновников, не умеющих слаженно управлять городом.

"Эти дворы стояли убитыми кучу лет, два-три года назад их начали перекапывать. Что мешало заменить трубы именно тогда? Почему мэрия не в состоянии проконтролировать этот процесс? Но нет, калининградцы сначала заплатят за благоустройство двора, затем за новые трубы, а потом ещё раз за ремонт двора, потому что Водоканал устроил в нём погром", - обозначил он специфическую "финансовую схему".

По признанию Варламова, будь он иностранцем, то не поверил бы, что на свете существует столь "бессмысленное и беспощадное" благоустройство.