Сванидзе рассказал о своем будущем в СПЧ

В связи со внезапным и ощутимым перекраиванием состава президентского Совета по правам человека один из его старейших членов историк Николай Сванидзе дал свою оценку текущим событиям и своим перспективам в консультативном органе нового образца. Позиция его выжидательная: он не хочет хлопать дверью в знак протеста и солидарности с исключенными деятелями, но заседать "до последнего" или пока его самого не выгонят, тоже не настроен.

"Не все ушли, остается довольно большое количество очень достойных и сильных людей. Достойных, сильных профессиональных и твердых. Поэтому я посмотрю, может быть, в этом совете и можно будет работать. Если можно будет работать, то буду работать. Если нельзя будет, то уйду", - рассказал он в эфире "Эха Москвы", добавив, что поводом для ухода способно стать ощущение "потери собственного лица".

Ясность, в его представлении, неизбежно наступит в самое ближайшее время. Ему кажется, что можно будет прочувствовать некую новую реальность и ее качественное изменение на традиционной встрече СПЧ с президентом в конце года. Что же касается возможности появления нового указа Владимира Путина об исключении еще каких-то членов совета, включая его самого, то в такой сценарий Сванидзе верить не склонен.

Отметим, что своих мест в совещательном органе при главе государства его же указом лишились Михаил Федотов (бывший председатель СПЧ), Екатерина Шульман, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Евгений Бобров.