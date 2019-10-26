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10:29

Арестованный экс-ректор Аграрного университета больше не считает себя виновным

фото ЗакС политика Арестованный экс-ректор Аграрного университета больше не считает себя виновным

Бывший ректор петербургского государственного Аграрного университета Виктор Ефимов, который около года находится под арестом по обвинению в растрате и которому накануне, 25 октября, смягчили меру пресечения, внезапно поменял свое отношение к фабуле обвинения.

"Заслушав обвинительное заключение, оглашенное в суде, он с ним не согласился", - сообщил ТАСС со ссылкой на анонимного посетителя заседания.

Примечательно, что предыдущей позицией экс-ректора относительно своей роли в возбужденном уголовном деле было признание вины, которое состоялось в июле. 

Подсудимому инкриминируют заключение с подрядчиком 36-миллионного контракта, о невозможности исполнить который Ефимову было известно заранее. Из этих денег, по его же предыдущим показаниям, он похитил более 28 млн рублей.

Под домашний арест Ефимова перевели, исходя из медицинских показаний: экспертиза обнаружила у него серьезные проблемы со здоровьем, развившиеся в изоляторе.

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