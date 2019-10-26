К юбилею Шестуна по всей стране прошли акции в его поддержку

К 55-летию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, больше года находящегося под стражей по делу о мошенничестве, его сторонники и просто политически активные граждане провели акции солидарности и поддержки в нескольких городах. Семья подсудимого называет помимо "традиционных" двух столиц Мурманск, Нальчик, Архангельск, Киров и Кострому.

На плакатах у активистов по всей стране были начертаны ставшие уже своего рода брендами надпись "Я/МЫ Александр Шестун" и "Свободу Шестуну", а также слова "Ты не один" и "Александр, с днем рождения".

В Москве получилась самая масштабная акция: участники пикетировали на выходах из различных станций метро, у стен СИЗО "Матросская тишина" и у дверей президентской администрации.

Бывший чиновник, попавший в изолятор вскоре после того, как поддержал жителей Московской области в их борьбе с "мусорной мафией", обвиняется в махинациях с земельными участками. Своей вины он категорически не признает и с самого начала своего преследования ведет себя непримиримо: время от времени голодает "всухую", калечит себя на судебных заседаниях и отказывается себя беречь, несмотря на просьбы и увещевания семьи.

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