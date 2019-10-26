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13:12

Вернувшаяся из американской тюрьмы Бутина, возможно, займется правозащитой

фото ЗакС политика Вернувшаяся из американской тюрьмы Бутина, возможно, займется правозащитой

Россиянка Мария Бутина, прилетевшая на Родину 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, где она провела почти полтора года за шпионаж, выразила интерес к теме защиты прав заключенных, передает РИА "Новости". В частности, она намерена каким-либо образом повлиять на власти США и добиться от них принятия конвенции ООН, запрещающей содержание человека в одиночной камере.

"Россия эту конвенцию подписала, Америка - нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла", - приводятся ее слова.

За время, проведенное на "чужбине" и в не самых благоприятных условиях, женщина успела убедиться в том, что представление о США как о правовом государстве является мифологизированным.

Находясь в застенках, Бутина занималась написанием non-fiction о жизни в американской тюрьме, ее условиях и нравах ее постояльцев. В месяц она получала 28 долларов. За эти деньги она мыла посуду и преподавала математику другим зэкам.

По данным американских силовиков, Бутина, находясь в Штатах, с 2015 по 2018 год следовала указаниям некоего высокопоставленного российского государственного деятеля. Как правило, под ним в СМИ подразумевали  бывшегозампредседателя Центробанка Александра Торшина. По непотвержденным сведениям, "ведомая" им Бутина могла оказывать определенное влияние на результат выборов американского президента, на которых в 2016 году победил Дональд Трамп.

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