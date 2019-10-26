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13:56

Милонов: О переносе столичных функций болтают в закусочной люди в поношенных трениках

фото ЗакС политика Милонов: О переносе столичных функций болтают в закусочной люди в поношенных трениках

Обозначив несколько дней назад свою одобрительную позицию относительно переноса Верховного суда на место нынешнего сада на Неве, депутат Государственной думы Виталий Милонов продолжил настаивать на ней в эфире авторской радиопрограммы. Он напомнил, что по советскому Генплану никакого сада на обсуждаемом участке земли никогда не планировалось, а редким деревьям дали там расти только затем, чтобы никакое частное лицо не начало там очередную "безумную стройку". Что касается делегирования городу столичных полномочий, то пока депутату кажется достаточной мерой перенос Верховного суда.

"Не надо болеть петербургским снобизмом. Любит петербургский интеллигент в оттянутых коленках на трениках, заходя в распивочную, закусочную, рассуждать, а не надо ли половину столичных функций перенести в Петербург. Это ужас просто будет. Не надо! Кошмар для Петербурга столичные функции, кроме отдельно взятых", - рассудил законотворец.

На предложение разместить судебный квартал в "его любимых Шушарах" Милонов язвительно обратился к присутствовавшей в студии эсеру Надежде Тихоновой, предложив перенести в Шушары ЗакСобрание и послушать после этого реакцию депутатов. Посвятил родному для себя Мариинскому дворцу и его обитателям Милонов и еще одно замечание, основанное на свежих впечатлениях.

"Я с напряжением наблюдаю за культурной столицей, где парламентским выражением становится слово "телебонить", прошу прощения", - признался петербуржец.

23 октября ЗакС проголосовал за строительство судебного квартала на месте «Сада на Неве» на Смольной набережной. Представители оппозиционных фракций ЗакСа выступили против этого, раскритиковав идею исключения сквера из перечня ЗНОП.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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