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16:25

У Гостиного двора вновь выступили в защиту политзаключенных

фото ЗакС политика У Гостиного двора вновь выступили в защиту политзаключенных

Активисты движения "Весна" продолжили традицию протестных "пикетов выходного дня" у Гостиного двора, установившуюся в нынешнем году, передает Telegram-канал "Протестный Петербург". 26 октября они вышли в центр города с плакатами в поддержку граждан по всей стране, посаженным в тюрьму по политическим статьям и мотивам.

На плакатах активистов были начертаны надписи следующего содержания: "Совесть" (перечеркнуто красной линией), "Беспорядков не было - пытки были" (очевидно, имеется в виду так называемое "московское дело", возникшее после летних уличных протестов в Москве).

Особого внимания демонстрантов удостоились фигуранты так называемого "ростовского дела", слабо освещаемого в центральных СМИ. По нему за проведение одиночных пикетов получили по 6,5 лет реального лишения свободы Владислав Мордасов и Ян Сидоров, стремившиеся сделать как можно более публичной проблему поджогов жилья в частном секторе Ростова-на-Дону.

UPD: 16:40 На акции произошло первое задержание. Полиция увела Станислава Бессекерского, чей плакат гласил следующее: "Московское дело. Дернул за рукав полицейского - 3-4 года колонии, у нас столько дают за убийство, это диктатура закона Владимира Путина. Партия Яблоко".

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Фотографии: Telegram-канал "Протестный Петербург"


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19:14    
16-40
Голубчик, тебе уже трудно связно думать и связывать слова в предложения. Угомонись. Грустно читать твой жалкий бред.

17:30    
16:40 - очередной высер тролля, помечающего для проверяющих продукт своей жизнедеятельности пробелами перед вопросительным знаком.

16:40    
На фото мальчик информирует всех, кто видит, что совесть у него отсутствует. Я так понимаю эту не очень умную акцию. Зачем это всем знать ? Если он имел в виду совестью у кого-то, то это его личное мнение и опять же зачем всем это знать ? Считает себя самым знающим ? Так это мания величия. Или всё проще - ничего личного, просто заработок. Тогда хотелось бы посмотреть на хозяев, оплачивающих это и руководящих процессом. Обычно они как крысы стоят в стороне, два наглых амбала, и наблюдают. Можно организовать сбор денег с иностранцев. Чего они бесплатно смотрят шоу с нашими городскими придурками. Опять же прибавка к стипендии недоумкам.

16:33    
Всех прозападных экстремистов на нары, и надолго!

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