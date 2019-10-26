У Гостиного двора вновь выступили в защиту политзаключенных

Активисты движения "Весна" продолжили традицию протестных "пикетов выходного дня" у Гостиного двора, установившуюся в нынешнем году, передает Telegram-канал "Протестный Петербург". 26 октября они вышли в центр города с плакатами в поддержку граждан по всей стране, посаженным в тюрьму по политическим статьям и мотивам.

На плакатах активистов были начертаны надписи следующего содержания: "Совесть" (перечеркнуто красной линией), "Беспорядков не было - пытки были" (очевидно, имеется в виду так называемое "московское дело", возникшее после летних уличных протестов в Москве).

Особого внимания демонстрантов удостоились фигуранты так называемого "ростовского дела", слабо освещаемого в центральных СМИ. По нему за проведение одиночных пикетов получили по 6,5 лет реального лишения свободы Владислав Мордасов и Ян Сидоров, стремившиеся сделать как можно более публичной проблему поджогов жилья в частном секторе Ростова-на-Дону.

UPD: 16:40 На акции произошло первое задержание. Полиция увела Станислава Бессекерского, чей плакат гласил следующее: "Московское дело. Дернул за рукав полицейского - 3-4 года колонии, у нас столько дают за убийство, это диктатура закона Владимира Путина. Партия Яблоко".

Фотографии: Telegram-канал "Протестный Петербург"

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